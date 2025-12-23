×
Gündem Haberleri

Hakkari'de dondurucu soğuklar: Çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Kar Yağışı#Hakkari #Yüksekova
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 09:23

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken binaların çatılarından sarkan buzların boyu ise yer yer 3 metreyi geçti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle adeta hayat durma noktasına geliyor. Dondurucu hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarından sarkan buzların boyu ise yer yer 3 metreyi geçti.

Hava sıcaklığının düşmesinin yanı sıra kar yağışı da etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken, kentin yüksek kesimlerinde bu yüksekliğin 30 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

