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Hakkari'de dehşet! Kapısı açık olan evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

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#Hakkari#Yüksekova#Cinayet
Hakkaride dehşet Kapısı açık olan evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 12:39

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede Fatma Bezel (24) ile Muhammet Uzun (31) silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi’ndeki bir binada, görevli sabah saatlerinde koridorları temizlerken 4'üncü kattaki dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. İçeriye doğru seslenen apartman görevlisi, cevap alamayınca girdiği dairede 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla vurulan 2 kişinin Konya nüfusuna kayıtlı Fatma Bezel (24) ile Ankara nüfusuna kayıtlı Muhammet Uzun (31) olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenazeler Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Hakkari#Yüksekova#Cinayet

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