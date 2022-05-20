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Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu

#Ceset#Hakkari#Nusret Erkaya
Hakkaride dağlık alanda erkek cesedi bulundu

Hakkari'de dağlık alanda Nusret Erkaya'nın (28) cansız bedeni bulundu.

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Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi. Durumu haber alıp gelen Erkaya’nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi.  Nusret Erkaya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Hakkaride dağlık alanda erkek cesedi bulundu

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#Ceset#Hakkari#Nusret Erkaya

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