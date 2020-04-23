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DHA - Fotoğraflar: DHA / İHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

Hakkari'de ayı, bu kez 25 koyunu telef etti

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Hakkari'de ayı, bu kez 25 koyunu telef etti
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Hakkari merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde ahıra giren ayı, 25 koyunu telef etti. 3 gün önce de Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde ayı saldırısı sonucu 50 koyun telef olmuştu.

Kent merkezinde 45 kilometre uzaklıktaki Çaltıkoru köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Çiftçi'nin gece saatlerinde ahırına damı kazarak giren ayı, içerideki koyunlara saldırdı. 25 koyunu telef eden ayı, kapıyı kırıp, çıktı. Sabah ahıra gelen Abdurrahman Çiftçi, büyük şok yaşadı.

Hakkaride ayı, bu kez 25 koyunu telef etti

Geçim kaynağının koyunları olduğunu belirten Çiftçi, "Ayı, ahırın damından içeri girmiş. İçeride bulunan 25 koyunumu telef ettikten sonra çıkmış. Yardım bekliyorum" dedi.

AYI, KOMŞU KÖYDE DE 50 KOYUNU TELEF ETMİŞTİ

Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde de 3 gün önce benzer bir olay yaşanmıştı. Köyde Adil Alpsar'a ait ahıra giren ayı, 50 koyunu telef etmişti.

Hakkaride ayı, bu kez 25 koyunu telef etti

Hakkaride ayı, bu kez 25 koyunu telef etti


 

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