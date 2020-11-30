Hakkari'de araziye gizlenmiş 50 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz merkez Sarıtaş köyü Dikilitaş mezrası kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde bulunan toplam 50 kilo 852 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Aynı mezrada bir şahsın araç ile uyuşturucu madde götüreceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda ise terk edilmiş araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 150 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."