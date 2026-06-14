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Hakkari’de aile katliamı! Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Uzman Çavuş#Aile Katliamı
Hakkari’de aile katliamı Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 11:13

Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Hakkari’de aile katliamı Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

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İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.’yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hakkari’de aile katliamı Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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#Hakkari#Uzman Çavuş#Aile Katliamı

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