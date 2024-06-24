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Hakkari'de acı olay: Kübra'nın cansız bedeni bulundu

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#Hakkari#Kübra Gültekin#Seyir Terası
Hakkaride acı olay: Kübranın cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 09:47

Hakkari'de seyir terasından uçuruma atladığı iddia edilen Kübra Gültekin'ın (20) cansız bedeni, Van'dan gelen dalgıç polis ekipleri tarafından Zap Suyu'nda bulundu.

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Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin, iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında cep telefonuyla konuştuktan sonra önce çanta ve ayakkabısını uçurumdan attı, ardından kendisi atladı.

Hakkaride acı olay: Kübranın cansız bedeni bulundu

Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi. Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakkaride acı olay: Kübranın cansız bedeni bulundu

Bu arada Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın da arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, olay yerine gelen aileyi teselli edip başsağlığı dileklerinde bulundu.

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#Hakkari#Kübra Gültekin#Seyir Terası

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