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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Hakkari’de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

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Hakkari’de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması
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Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Konak köyü yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları tamamlandı.

Hakkari’de 5 metreyi bulan karda yol açma çalışması
Berçelan Yaylası bölgesinde bulunan Konak köyü yolunda yaklaşık 5 metreyi aşan karla mücadele eden il özel idaresi ekipleri, yer yer zor anlar yaşıyor. Uzun uğraşlar sonucu Konak köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Konak köyü sakinleri, köylerinin il merkezine sadece 18 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Buna rağmen yolumuz sürekli kapanıyor. Hastalarımızı bazen ilkel şartlarla şehir merkezine ulaştırmaya çalışıyoruz. Konak köyü halkı olarak valimizden ricamız, kış şartlarında köyümüzle ulaşım sağlamamız için Erziki istikametinden yukarı çıkan dere yolumuzun açılmasıdır. Böylelikle insanlarımız rahatlıkla köye gidecek, ayrıca tarım ve hayvancılığı daha aktif hale getirecekler. Haliyle bu köyde ikamet eden vatandaşlarımızın yıllardır çektikleri çile bitecektir” şeklinde konuştu.

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