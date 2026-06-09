Hakkari’de 5 çocuk annesi ölü bulunmuştu! Kocası gözaltına alındı

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Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan 5 çocuk sahibi Hamide Çiftçi ve eşi L.Ç.'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
BODRUM KATINDA ÖLÜ BULUNDU
Dün yapılan ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda Hamide Çiftçi, yaşadıkları binanın bodrum katında ölü bulundu, eşi L.Ç. için de arama çalışması başlatıldı.
EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında aranan L.Ç., dün akşam kent merkezinde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nde L.Ç.’nin ifade ve sorgusunun sürdüğü belirtildi.