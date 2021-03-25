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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 401 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'de 401 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin arama yaptığı araçta 401 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine sevk edilmek üzere yola çıkarılan yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı, Aşağıölçek köyünde durdurdu. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 401 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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