Hakkari'de 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor

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Yaşar KAPLAN/ YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İnanlı Mahallesi’nde oturan ve 24 yıl önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012’de hastalandı. Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bugüne kadar birçok defa Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü de anlatan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli bakım ücretiyle çocuklarının giderlerini karşıladığını söyledi. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.

2007’den beri yatağa mahkum olduğunu anlatan Eşref Çelik, “Daha önce babamla beraber tarlada çalışıyordum. Arkadaşlarımla top oynuyordum. Zamanla ayaklarımda ağrılar oldu. Şimdi 14 yıldır bacaklarımı kıpırdatamıyorum. İlk benim hastalığım başladı. Birer ve ikişer yıl arayla diğer kardeşlerim de benim gibi hastalandı. Şimdi 3 kardeşimle beraber aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor” diye konuştu.