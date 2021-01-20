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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 328 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı

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Hakkari'de 328 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı
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HAKKARİ ve ilçelerinde, 1 haftadır aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde 328 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Hakkaride 328 yerleşim yeri, ulaşıma kapandı
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı, kent merkezinde 40 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi. Merkeze bağlı 22 köy ve 54 mezra, Yüksekova'ya bağlı 56 köy ve 78 mezra, Şemdinli'ye bağlı 18 köy ve 67 mezra, Çukurca'ya bağlı 8 köy ve 14 mezra olmak üzere 328 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de merkezde kar temizliği yaptı.

 

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