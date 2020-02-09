Hakkari’de 326 yerleşim yeri kapandı

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer bir metreyi aştığı Hakkari'de merkeze bağlı 27 köy, 69 mezra, Yüksekova'da 46 köy, 72 mezra, Şemdinli'de 18 köy, 68 mezra, Çukurca'da 8 köy, 14 mezra, Derecik'te ise 2 köy ve 2 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yağışın durmasının ardından yol açma çalışmalarına yeniden başlanılacağı belirtildi.