MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
GeriGündem Hakkari'de 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova ilçesinde 13-14 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle