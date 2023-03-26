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Hakkari'de 3 büyüklüğünde deprem

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#Hakkari#Deprem#Konak
Hakkaride 3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 04:58

Hakkari'de meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.

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Hakkari'nin merkez üssü Konak köyü olan 5 kilometre yerin altında 3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ile birlikte yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar evlerini terk etti. Can kaybının yaşanmadığı deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "26 Mart 2023 tarihinde 01.20’de Hakkari'ni Konak köyü merkezli yerin 5 kilometre derinlikte 3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yapılan taramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır" paylaşımında bulundu.

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#Hakkari#Deprem#Konak

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