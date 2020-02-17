Hakkari'de 209 yerleşim yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönden etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 18 köy ve 48 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Şemdinli'de 1 köy ve 4 mezra ile Yüksekova ilçesinde 46 köy ve 70 mezra olmak üzere 209 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.