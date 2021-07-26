DHA
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."