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Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari merkez Kavaklı kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Eren-14 operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçesi Kavaklı kırsalında (Kato-Marinos bölgesi), Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

 

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