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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Hakkari'de, 2 operasyonda 23 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'de, 2 operasyonda 23 kilo eroin ele geçirildi
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HAKKARİ merkez ve Derecik ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, arazide çuvallar içinde ve durdurulan araçta toplam 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin kontrol noktasında yol denetim yaptı. Kontrol sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 4 lastiğin jantlarına gizlenen 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca jandarma ekiplerince Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünün Aydınlık mezrasında, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, batı illerine sevk edilmek üzere çuvallarla araziye gizlenen 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

 

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