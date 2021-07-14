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Gündem
Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 14.07.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 2 kilo eroin ele geçirildi

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Hakkari'de 2 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de, jandarma ekiplerince kargo aracında narkotik köpeği ile yapılan aramada, nargile tütünü kutularına gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamında jandarma ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Yeniköprü'deki jandarma yol kontrol noktasında şüphe üzerine kargo aracını durdurdu. Araçta, narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 paket nargile tütünü kutusuna gizlenen 2 kilo eroin ele geçirildi.

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