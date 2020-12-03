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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

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Hakkari'de 159 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi
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HAKKARİ kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde iki ayrı araçta yapılan aramalarda 157 kilo 700 gram eroin ile 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurularak arama yaptı. Aramada, aracın bagaj bölümünde, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Hakkari kent merkezinde Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın bagajında da stepne içerisinde 7 paket halinde 1 kilo 866 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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