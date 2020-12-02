MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.
GeriGündem Hakkari'de 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Abone Olgoogle-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde 30 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirdi.

Ayrıca, Depin Polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da bagaj kısmındaki lastiğin içinde 1 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle