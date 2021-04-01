Hakkari'de 134 kilogram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Hakkari-Van kara yolunda durdurulan minibüste yapılan aramada, panel kısmına gizlenmiş 134 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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