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HAKKARİ (AA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 134 kilogram eroin ele geçirildi

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Hakkari'de 134 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'de bir minibüste 134 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, dün Hakkari-Van kara yolunda durdurulan minibüste yapılan aramada, panel kısmına gizlenmiş 134 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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