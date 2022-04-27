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Hakkari’de 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

#Hakkari#Eren Abluka-2 Operasyonu#Jandarma
Hakkari’de 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan bir sığınakta 12 kilogram metamfetamin ile çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi. Sığınağın imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

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Yüksekova ilçesi kırsalında Hakkari Jandarma Komutanlığı’nca sürdürülen operasyonlarda teröristlerin kullandığı bir sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınakta yapılan aramada uyuşturucu madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Konu ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Jandarma Komutanlığı’nca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen Eren Abluka- 2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK bölücü terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama tarama faaliyetinde 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ayrıca, aynı sığınakta; 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilerek, sığınak imha edilmiştir. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."

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#Hakkari#Eren Abluka-2 Operasyonu#Jandarma

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