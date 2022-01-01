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Hakkari'de 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

#Hakkari#Özel Güvenlik Bölgesi#Terörle Mücadele
Hakkaride 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari il sınırları içerisinde 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

11 bölge 1 Ocak 2022 günü saat 00:00:01’den 14 Ocak 2022 günü saat 23:59:59’a kadar, ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Özel Güvenlik Bölgesi#Terörle Mücadele

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