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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 1 köy, karantinaya alındı

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Hakkari'de 1 köy, karantinaya alındı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı kişilerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Beşatlı Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Beşatlı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

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