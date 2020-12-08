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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi

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Hakkari ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van'da, kaçak cep telefonu, sigara, tütün ve ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari ve Vanda kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 100 adet cep telefonu, 24 bin 345 paket kaçak sigara, 39 kilogram tütün ve 389 adet muhtelif ilaç ele geçirildi" denildi.

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