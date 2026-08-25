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Hakkari ve Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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#Hakkari Ve Samsun#Uyuşturucu Operasyonu#Tutuklama
Hakkari ve Samsunda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 14:06

İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 265 kilogram skunk ele geçirildiğini, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Hakkari ve Samsunda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İçişleri Bakanlığının konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

"Hakkari ve Samsun’da "Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Hakkari ve Samsunda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

-Hakkari’ de 127 kg, Samsun’da ise 138 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Hakkari ve Samsunda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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