Hakkari ve Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 265 kilogram skunk ele geçirildiğini, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığının konuya dair yaptığı açıklama şöyle:
"Hakkari ve Samsun’da "Uyuşturucu Madde Ticaretine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 265 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;
-Hakkari’ de 127 kg, Samsun’da ise 138 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."