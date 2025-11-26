Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik operasyon

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda "Atak Timlerinin" desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu bir şüpheli gözaltına alınırken, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Hakkâri ve Ağrı’da Uyuşturucu Maddeye yönelik Jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla;

Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile

Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

1 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hakkâri ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda “Atak Timlerimizin” desteğiyle operasyonlar düzenledik.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.🇹🇷

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."