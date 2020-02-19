MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
GeriGündem Hakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 19.02.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Hakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktasıyla Tekser Kavşağı’nda onlarca aracın yolda kaldığı belirtildi.

Hakkari’de kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Hakkari-Van kara yolunda seyreden araçlar, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Depin Polis Kontrol Noktası ile Tekser mevkiindeki yokuşta yolun buzlu olmasından dolayı kayan bazı minibüsler yer yer zor anlar yaşadı.
Yolların buz patenine dönüştüğünü iddia eden sürücüler, tuzlama çalışması yapılmasını istediler. Zincirsiz yola çıkan sürücüler ise bir süre sonra zincir bağlamak suretiyle yollarına devam etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle