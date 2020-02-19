Hakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Hakkari’de kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Hakkari-Van kara yolunda seyreden araçlar, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Depin Polis Kontrol Noktası ile Tekser mevkiindeki yokuşta yolun buzlu olmasından dolayı kayan bazı minibüsler yer yer zor anlar yaşadı.

Yolların buz patenine dönüştüğünü iddia eden sürücüler, tuzlama çalışması yapılmasını istediler. Zincirsiz yola çıkan sürücüler ise bir süre sonra zincir bağlamak suretiyle yollarına devam etti.