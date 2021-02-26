MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari Valisi duyurdu: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor
GeriGündem Hakkari Valisi duyurdu: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet ÖZKAN/DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

Hakkari Valisi duyurdu: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari Valisi duyurdu: Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı açılıyor
Abone Olgoogle-news

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan, Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı'nın 27 Şubat'ta açılacağını duyurdu.

Sınırda yer alan Çukurca'daki Irak'a açılan Çukurca- Üzümlü Sınır Kapısı, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle geçen yıl geçici olarak kapatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır kapısının 27 Şubat'ta yeniden açılacağını açıkladı. Vali Akbıyık, "Pandemi nedeniyle geçici olarak kapatılan Çukurca-Üzümlü Sınır Kapımız, Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 27.02.2021 günü açılıyor. Hakkâri’mize hayırlı olsun" dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi