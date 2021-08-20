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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-
Haber Giriş: 20.08.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Hakkari Valiliği: Goman Tepe çevresindeki yangın kontrol altında

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Hakkari Valiliği: Goman Tepe çevresindeki yangın kontrol altında

Hakkari Valiliği, Goman Tepe çevresinde iki gün önce çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesi Goman Tepe çevresinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangın, Orman İşletme Şefliği, jandarma personeli, köy korucuları ve vatandaşların yardımıyla yangın müdahale aracı, itfaiye aracı ve arazöz kullanılarak, ekiplerin üstün gayreti sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede meydana gelen örtü altı yangınında yaklaşık 3 hektar otluk alan yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Hakkari Valiliği: Goman Tepe çevresindeki yangın kontrol altında

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