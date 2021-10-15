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Hakkari Valiliği duyurdu! 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

#Hakkari#18 Yaş Altı#Uçak
Hakkari Valiliği duyurdu 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

Hakkari'de, 18 yaşından küçüklere otobüs terminalleri, hava yolları acenteleri ve bilet satış noktalarında bilet satışının yapılmayacağı bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, il sınırlarında ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre, şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılmayacak.

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde ise kolluk kuvvetleri bilgilendirilecek.

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Kentte veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.

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#Hakkari#18 Yaş Altı#Uçak

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