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Hakkari kırsalında PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Hakkari#Terör#PKK
Hakkari kırsalında PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 23:15

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait, 1 uçaksavar silahı ve sehpası, 1 doçka yedek namlusu, 4 uçaksavar namlusu, 2 piyade tüfeği ve 12 adet şarjörü, 2 el bombası, 2 bin 127 adet 14,5 mm doçka mühimmatı, bin 310 adet 12,7mm uçaksavar mühimmatı, 3 bin 276 adet 7,62 mm bixi makineli tüfek fişeği, 5 adet 50'lik uçaksavar mayonu ve 1 adet 100'lük bixi mayonu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

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#Hakkari#Terör#PKK

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