Hakkari - Çukurca karayoluna çığ düştü

Hakkari'de dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Hakkari - Çukurca Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Şine Köprüsü yakınındaki karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda onlarca araç yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Karayolunun iki ayrı noktasına düşen çığlar, ekipler tarafından 3 saatte temizlendi. Çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları devam ederken, yetkililer yola çıkan sürücüleri çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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