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AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 09:48,Son Güncelleme:/

Hakkari - Çukurca kara yoluna çığ düştü

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Hakkari - Çukurca kara yoluna çığ düştü

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari - Çukurca kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun Kunebız Tüneli yakınına çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı.

Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle Çukurca'ya hareket etti.

 

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