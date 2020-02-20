AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 09:48,
Hakkari - Çukurca kara yoluna çığ düştü
Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari - Çukurca kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla açıldı.
Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun Kunebız Tüneli yakınına çığ düştü.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı.
Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle Çukurca'ya hareket etti.
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