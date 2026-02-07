‘Hakkaniyetle’ yargılanmak isteyen sanığa tahliye

Haberin Devamı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz 2024’te 23.30 sıralarında, çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen (31), sokakta karşılaştığı Kamil Eren Ü. (24) ve Mehmet Kaan Ü. (30) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Ü., Bilal Türkmen’i bacağından bıçakladı. Ardından amca çocukları oldukları öğrenilen Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kaan Ü. kaçtı. Bilal Türkmen, hayatını kaybetti. Çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Ü. ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kaan Ü. ve delil kararttığı gerekçesiyle Kamil Eren Ü.’nün ağabeyi Kemal Erdem Ü. (30) gözaltına alındı.

‘ÖNCE SİGARA SONRA PARA İSTEYİP SALDIRDI’

Emniyetteki ifadesinde, tanımadıkları maktulün kendilerinden önce sigara, sonra para istediğini, olumsuz cevap verince hakaret ettiğini ve tartışmaya başladıklarını söyleyen Kamil Eren Ü., “Saldırgan Mehmet Kaan’a yumruk attı. Yere düşünce, kavga benimle ölen şahıs arasında devam etti. Kavga sırasında ölen şahıs cebinden bıçak çıkardı. Ben de bu bıçağı görünce şahsın bileklerini tuttum. Birlikte yere düşünce, elinden bıçağı aldım ve rastgele bıçağı salladım. Beni bırakınca yaraladığımı fark ettim. Kuzenimle kaçtık” dedi. Kamil Eren Ü. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, ağabeyi ile kuzeni adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamil Eren Ü., son savunmasında özetle “Ben maktulün rahmetli olduğunu karakola gidince öğrendim. Ağır yaralandığını fark etseydim, bir tampon yapardım ya da ambulansı arayıp sağlık ekiplerine bildirirdim. Ben kampus çimenlerinden kendimi cezaevi avlusunda buldum. Neredeyse 20 ay oldu. Bu benim geleceğim için de çok ağır. İleride hem evlilik ve sosyal hayatım için hem de vicdanen de ağır. Çünkü ben burada kendimi aklasam da birinin canına kastedildi. Bu yükün altına girmek istemezdim. Hakkaniyetle, adil bir yargılanma istiyorum” dedi.

MAHKEMEDEN ‘TAKDİR İNDİRİMİ’

Kamil Eren Ü.’yü, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçunun ölümle sonuçlanması nedeniyle 14 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, ‘takdir indirimi’ kullanarak cezayı 8 yıl 9 aya düşürüp oy çokluğuyla sanığın tahliyesine karar verdi. Heyet, kavga sırasında Kamil Eren Ü. ile olan kuzeni Mehmet Kağan Ü.’ye ‘suça yardım etme’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, delil kararttığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Kamil Eren Ü.’nün ağabeyi Kemal Erdem Ü.’nün ise beraatına hükmetti.