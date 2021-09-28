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Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

#Hakimlik Mülakat Sonuçları#Seoanasayfa
Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak

Hakimlik mülakat sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sürecinin üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları hız kazandı. Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o bilgiler

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Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları, bakanlığı resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bazı detaylar

 

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl Adli-İdari Yargı mülakatları tamamlandıktan 55 gün sonra açıklanmıştı. Bu yıl sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

ADLİ VE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

Türk vatandaşı olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

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Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

=> Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.

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#Hakimlik Mülakat Sonuçları#Seoanasayfa