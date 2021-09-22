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Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sürekli işçi alımı yapılacak! İşte ilanın detayları

#Sürekli İşçi Alımı#İşçi Alımı#Hsk
Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sürekli işçi alımı yapılacak İşte ilanın detayları

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sürekli işçi ve personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK Genel Sekreterliği bünyesinde istihdam edilecek adayların alımında, KPSS puanı baz alınacak. İşte, Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) sürekli işçi alım ilanının detaylar...

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HSK Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere "Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri kapsamında 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9'uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10'uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapılacak.

Adaylar uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonrası öğrenim durumuna göre seçilecek. İlana başvuracak adaylar, 4-8 Ekim tarihleri arasında www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat edecek.

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#Sürekli İşçi Alımı#İşçi Alımı#Hsk