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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de

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#Hakimler Ve Savcılar Kurulu#Resmi Gazete#Karar
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 01:41

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

Ayrıca karar ile birlikte, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

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#Hakimler Ve Savcılar Kurulu#Resmi Gazete#Karar

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