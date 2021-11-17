Hakimler ve Savcılar Kurulu adayları belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi… AFAD’dan açıklama geldiDüzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi… AFAD’dan açıklama geldi#İstanbul
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik isteErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen önce başörtülü bacılarımdan helallik iste#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Markalar kampanyaları açıkladı Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası varMarkalar kampanyaları açıkladı! Otomobil sahipleri dikkat... 835 TL cezası var#Zorunlu Kış Lastiği
Miçotakise soru sordu... Başına gelmeyen kalmadıMiçotakis'e soru sordu... Başına gelmeyen kalmadı#Yunanistan
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
Gün geçtikçe sayısı artıyor| Küçüçük bir parçası bile ölüme neden olabiliyorGün geçtikçe sayısı artıyor| Küçüçük bir parçası bile ölüme neden olabiliyor#Besin Alerjisi
Samuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorumSamuray kılıçlı saldırganın annesinden açıklama: İstifa ediyorum#Başak Cengiz
HABERLERGündem Haberleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu adayları belli oldu

#Hakimler Ve Savcılar Kurulu#Ankara#Hakim
Hakimler ve Savcılar Kurulu adayları belli oldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan bir üyeliğe TBMM kontenjanından yapılacak seçim için üç aday belirledi.

Haberin Devamı

Karma Komisyon, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Alt komisyon üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Bozdağ, daha sonra alt komisyon başkanı olarak TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Emine Zeybek'e söz verdi.

Zeybek, alt komisyon olarak çalışmaları tamamladıklarını, bir aday adayının şartları taşımadığını tespit ettiklerini belirterek raporun karma komisyona tebliğ edildiğini aktardı.

Bekir Bozdağ, daha önceki aday belirleme işleminin Cumhur ve Millet ittifaklarının uzlaşmasıyla gerçekleştiğini ifade ederek bu seçimin de önceki uzlaşmanın devamı mahiyetinde bir seçim olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, mutabakat noktasında aynı konumda olduklarını belirterek istifa eden üye ile seçilecek üye bakımından mutabakat noktasında bir fark bulunmadığına dair bilgi verilmesini istedi.

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, daha önceki mutabakata aynen uyduklarını ve bir an önce seçime geçilmesi gerektiğini ifade ederek ayrı bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

Haberin Devamı

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de bir uzlaşma sağlanmasının kendilerinin de arzusu olduğunu dile getirerek bu uzlaşmanın diğer komisyonlarda da sağlanmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Bozdağ, partiler adına yapılan konuşmaların, seçimin önceki uzlaşma ve mutabakat çerçevesinde yapılan bir seçim olduğunu gösterdiğini söyledi.

Daha sonra basına kapalı devam eden komisyonda, 24 aday adayı arasından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan ve Avukat Mustafa Halit Çelik'in aday olarak seçildiği öğrenildi.

HSK üyeliğine seçilecek kişi bu adaylar arasından TBMM Genel Kurulunda yapılacak gizli oylama sonrası belli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakimler Ve Savcılar Kurulu#Ankara#Hakim

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı