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Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştay'a 3 yeni üye seçti

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#Hakimler Savcılar Kurulu#Hukuk#Danıştay
Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştaya 3 yeni üye seçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 13:08

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yapıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Aydemir Danıştayın yeni üyeleri oldu.

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HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir Danıştayın yeni üyeleri oldu.

HSK KARARNAMESİYLE BAZI İLLERİN BAŞSAVCILARI DEĞİŞTİ

HSK tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.

HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Hazar Turan Alim getirildi.

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Kararnameyle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

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#Hakimler Savcılar Kurulu#Hukuk#Danıştay

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