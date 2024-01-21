Hâkimin tahliye şartı: En fazla 200 metre

Haberin Devamı

İstanbul Sarıyer’de, Serkan Kaptan (42), Kerem Gürgensuyu’nun (40) babasının evinde kiracı olarak oturuyordu. Kira ücreti nedeni ile Kaptan ile Gürgensuyu arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı ve tahliye davası açıldı. 17 Mayıs 2023’te Kerem Gürgensuyu, babasının kiracısı olan Serkan Kaptan’ın evine gitti. Serkan Kaptan’ın eşi, Gürgensuyu’nu içeri almadı. Olaya tanık olan kişiler, Gürgensuyu’nun ölüm tehditlerinde bulunduğunu söyledi. Eve gelen Serkan Kaptan, şikâyetçi olmak için eşi ile karakola gitmek amacıyla otobüs durağında beklerken arkasından gelen Kerem Gürgensuyu tarafından birden fazla kez bıçaklandı. Tutuklanan Kerem Gürgensuyu’na 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YÜZ YÜZE GELDİLER

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kerem Gürgensuyu ile müşteki Serkan Kaptan hazır bulundu.

Haberin Devamı

Serkan Kaptan, “Otobüs durağında 3 kez bıçakladı. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Üzgün olduklarını düşünmüyorum” dedi. Kerem Gürgensuyu ise savunmasında kendini savunduğunu iddia etti.

‘YOKSA TUTUKLANIRSIN’

Mahkeme başkanı ara kararını açıklayacağı sırada Kerem Gürgensuyu’na, “Tahliye edilirsen ne yapacaksın? Müştekiye saldıracak mısın?” diye sordu. Gürgensuyu ise ‘’Hayır efendim. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir şey yapmayacağım” diye yanıt verdi. Mahkeme başkanı bunun üzerine, “200 metreden fazla sakın yaklaşma. Yoksa tutuklanırsın” diyerek Kerem Gürgensuyu’nu tahliye etti.