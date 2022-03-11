Hâkimin sırrı: Öldürüldü mü, intihar mı etti?

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Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 yıldır üye hâkim olarak görev yapan Çiğdem Bayrakçeken’in mesai arkadaşları, Bayrakçeken’in psikolojisinin kötü olduğunu fark etti. Arkadaşları, Bayrakçeken’in Afyonkarahisar’da yaşayan ailesini de arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine anne-baba, kızlarının yaşadığı Bursa’nın Nilüfer ilçesine geldi.

ÇOCUK PARKINDA BULUNDU

Çiğdem Bayrakçeken, anne-babası ile bir süre oturduktan sonra önceki gün saat 22.00 sıralarında, arkadaşı ile görüşeceğini söyleyerek, evden çıktı. Kızlarının moralinin kötü olduğunu gören anne-babası, “Biz de seninle gelelim. Birlikte döneriz” dedi. Teklifi reddeden Bayrakçeken ise işinin kısa süreceğini, hemen eve döneceğini söyledi.



Anne-baba kızlarını evde beklerken, gece yarısı yürüyüşe çıkan bir kadın, Ertuğrul Mahallesi’nde hâkim ve savcıların oturduğu lojmanların karşısına yeni yapılan ‘Yargı Parkı’ adındaki çocuk parkında, bir kişiyi oyuncakların tahta kısmına iple asılı halde gördü. İlk anda şok geçiren kadın, lojman görevlilerine haber verdi. Biri polis iki görevli, kadınla birlikte parka geldi. Görevliler, Çiğdem Bayrakçeken’in cansız bedeni ile karşılaştı. Bayrakçeken’in boynundaki ip hemen çözülerek cansız bedeni yere indirildi.

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BOŞANDIĞI EŞİ SAVCI

Görevliler, Bayrakçeken’in hemen yanı başında 3 sayfalık mektup olduğunu gördü. Görgü tanıklarından biri, mektupta, “Bu kararı kendi irademle aldım” cümlesini fark etti. Edinilen bilgilere göre, ilk görev yeri olan Bursa’ya 4 yıl önce atanan Bayrakçeken, aynı adliyede savcı olarak görev yapan B.A.’dan 9 Eylül 2021’de boşandı. Çiftin çocuklarının bulunmadığı kaydedildi.

ADLİYEDE TÖREN

HÂKİM Çiğdem Bayrakçeken için dün sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi’nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Bayrakçeken’in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından Bayrakçeken için başsağlığı mesajı yayımladı. Bayrakçeken’in cenazesi bugün Afyonkarahisar’da Paşa Camisi’nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.