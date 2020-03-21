Hakimin eşi pozitif çıktı: Mahkeme kapandı

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul 6’ncı Sulh Hukuk Mahkemesi hâkiminin bankacı olan 35 yaşındaki kocasında koronavirüsün pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Albayrak, hâkim ve görev yaptığı mahkeme, kalem personeli ve irtibatlı olan herkesin gerekli kontrollerden geçirilmek üzere sağlık kuruluşlarına gönderildiğini, daha sonra da evlerinde karantinaya alınacaklarını belirtti.

PERSONELİN YARISI İZİNDE

Şu ana kadar Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda koronavirüs pozitif çıkan personelin bulunmadığını belirten Albayrak, 5 bin 700 personeli bulunan adliyedeki mahkemelerin ve kalemlerin dezenfektesinin düzenli olarak yapıldığını, 60 yaş üzeri ve sağlık sorunu bulunan personelin idari izinli olduğunu, çocuğu olan ya da başka mazereti bulunan personele izin verildiğini söyledi. Albayrak, adliyedeki personelin yaklaşık olarak yarısının izinli olduğunu ifade etti.