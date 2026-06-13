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Hâkimi vuran savcıya 15 yıl hapis

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#Hukuk#Hâkim#Ceza
Hâkimi vuran savcıya 15 yıl hapis
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 07:00

İSTANBUL Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde (İstinaf) görevli üye hâkim Aslı Kahraman’ı (45), 13 Ocak’ta ziyarete gittiği odasında silahla bir el ateş ederek vurmuştu.

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Aslı Kahraman, olaydan yaralı olarak kurtulurken, savcı Kılıçarslan tutuklandı. Davanın ikinci duruşması dün İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Kılıçarslan hakkında, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Kılıçarslan’ı, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kılıçarslan’a ayrıca, ‘işyeri dokunulmazlığı ihlal’, ‘tehdit’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi’ suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası verilerek, bu suçlar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.

 

 

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#Hukuk#Hâkim#Ceza

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