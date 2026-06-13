Hâkimi vuran savcıya 15 yıl hapis

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Aslı Kahraman, olaydan yaralı olarak kurtulurken, savcı Kılıçarslan tutuklandı. Davanın ikinci duruşması dün İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Kılıçarslan hakkında, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Kılıçarslan’ı, ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kılıçarslan’a ayrıca, ‘işyeri dokunulmazlığı ihlal’, ‘tehdit’ ve ‘kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi’ suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası verilerek, bu suçlar yönünden hükmün açıklanması geri bırakıldı.