Hâkimi vuran savcının 42 yıl hapsi istendi

Yaralı hâkim sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan savcı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma bir ay içerisinde tamamlandı. İddianamede, şüpheli savcının ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Niyetinin hakimi vurmak olmadığını söyleyen savcı, “Öldürme kastım olsaydı o mesafeden öldürücü atış yapabilirdim. Yaralama kastım dahi yoktu. Olaydan sonra yaralanmadığını düşündüm. Silahı yere doğrulttum. Eylemi kendi irademle sonlandırdım. Olay nedeniyle pişmanım ve üzgünüm. Ancak şantaj yapması, tehdit ederek maddi menfaat sağlaması ve darp etmesi nedeniyle şikayetçiyim” diye konuştu.