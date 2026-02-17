×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hâkimi vuran savcının 42 yıl hapsi istendi

Güncelleme Tarihi:

#Hâkim#Savcı#Ceza
Hâkimi vuran savcının 42 yıl hapsi istendi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 07:00

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman’ı (45), 13 Ocak saat 13.00 sıralarında ziyarete gittiği odasında silahla bir el ateş ederek vurmuştu.

Haberin Devamı

Yaralı hâkim sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan savcı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma bir ay içerisinde tamamlandı. İddianamede, şüpheli savcının ‘kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla ve zincirleme şekilde tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Niyetinin hakimi vurmak olmadığını söyleyen savcı, “Öldürme kastım olsaydı o mesafeden öldürücü atış yapabilirdim. Yaralama kastım dahi yoktu. Olaydan sonra yaralanmadığını düşündüm. Silahı yere doğrulttum. Eylemi kendi irademle sonlandırdım. Olay nedeniyle pişmanım ve üzgünüm. Ancak şantaj yapması, tehdit ederek maddi menfaat sağlaması ve darp etmesi nedeniyle şikayetçiyim” diye konuştu.         

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hâkim#Savcı#Ceza

BAKMADAN GEÇME!