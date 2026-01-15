Hakimi vuran savcı tutuklandı

Haberin Devamı

Tartışma esnasında Savcı Kılıçarslan, hâkime ateş etti. Savcı Kılıçarslan’ın ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. Hastaneye kaldırılan Hâkim Kahraman’ın tedavisi devam ederken soruşturmadaki detaylar savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı Kılıçarslan’ın ifadesine göre, Kahraman ile 2023 yılı Eylül ila Ekim aylarında duygusal birliktelikleri başladı. İddiasına göre, taraflar arasında yaş farkı, sosyal durumları, Aslı Kahraman’ın daha önceki evliliğinden çocuğunun olması ve Kılıçarslan’ın bu duygusal birlikteliği evliliğe dönüştürmek istememesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kılıçarslan, mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu ilişkiyi sonlandırmak istedi. Hâkim Kahraman’ın buna yanaşmaması nedeniyle Savcı Kılıçarslan olay tarihinde adliye binasına gitti ve çıkan tartışmada olay yaşandı.

Çaycı Yakup K., ifadesine göre, olay esnasında Kılıçarslan’ın savcı olduğunu söyleyerek elini beline attığı ve tabancasını çıkarıp koşmaya başlayınca kendisinin de hamle yaptığını söyledi. Silah birden fazla ateş aldıktan sonra çaycı Yakup K., Kılıçarslan’ın elini zor kullanarak havaya kaldırıp bu şekilde onu duvara yaslayarak silahı elinden aldı. Daha sonra gelen polisler olaya müdahale etti.

‘ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ’

Savcı Kılıçarslan’ın olaydan önce de Kahraman’a tehdit içerikli görsel ve mesajlar gönderdiği de tespit edildi. Kılıçarslan’ın mağdur hâkimi öldürme kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Cep telefonu şifresini vermeyen Savcı Kılıçarslan ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin olay yerinde iki kez ateş açtığı, bir kurşunun duvara isabet ederek yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna geldiği, bu sırada o hâkimin odada olmadığı öğrenildi.

BİR SÜRE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSU’NDA ÇALIŞMIŞ

- Şüpheli savcı ile hâkimin 2022-2024 arasında Anadolu Adliyesi’nde Asliye Ceza Mahkemesi’nde birlikte görev yaptıkları, Hâkim Aslı Kahraman’ın 2 Eylül 2024’te Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandığı öğrenildi. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın daha önce bir süre Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yaptığı, şu an ise asliye ceza mahkemesinde duruşma savcısı ve Genel Soruşturma Bürosu’nda savcı olarak görev yaptığı öğrenildi.