×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hâkimi şikâyet ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Hâkim#Şikayet
Hâkimi şikâyet ettiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 07:00

Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Haberin Devamı

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

4 SUÇTAN SORUŞTURMA İSTEDİLER

Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanık hakkkında da ‘suçluyu kayırma’ suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Sanık avukatları, mahkeme hâkimini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Dilekçede, sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, ilgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip duruşma hâkimi hakkında soruşturma açılması talep edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Hâkim#Şikayet

BAKMADAN GEÇME!