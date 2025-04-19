Hâkimi şikâyet ettiler

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Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’a ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşu Nevzat Bahtiyar’a ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

4 SUÇTAN SORUŞTURMA İSTEDİLER

Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanık hakkkında da ‘suçluyu kayırma’ suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Sanık avukatları, mahkeme hâkimini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti. Dilekçede, sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, ilgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip duruşma hâkimi hakkında soruşturma açılması talep edildi.