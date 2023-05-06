Hâkimden yumruk vatandaştan kafa

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İstanbul Bakırköy’de restoran sahibi Fıraz Hökenek, 29 Nisan’da otomobilini park etmişti. Hemen arkasında da Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim olan Mehmet Kalkandelen’in cipi park halindeydi. Hökenek park yerinden çıkmak için otomobiliyle geri manevra yapınca hafifçe hâkimin cipine vurdu. İkili arasında sözlü tartışma çıktı. Kamera görüntülerine göre, Kalkandelen, Hökenek’in boyun kısmına saldırdı, bu sırada Hökenek de kafa attı. Kavgayı polisler ve vatandaşlar ayırdı. Polis tarafları sakinleştirmeye çalışırken Kalkandelen yeniden saldırıya geçti. Hökenek de tekme atarak hâkimi yere düşürdü. İki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu.

‘AYI OĞLU AYI, KÖR MÜSÜN’

Emniyette ifade veren Hökenek, özetle “Kör noktada kaldığı için arkadaki araca hafifçe dokundum. Aşağı inip kontrol ederken aracın yanında duran kişi ‘Kör müsün’ dedi. ‘Siz kimsiniz’ diye sorunca da, ‘Bak orada hâkim yazıyor, ayı oğlu ayı. Kör müsün?’ diye hakaret etti. ‘Bana küfretmeye hakkınız yok’ deyince de küfretti. ‘Seni aldırırım, süründürürüm’ diye tehdit ettikten sonra polisleri orada görünce boğazıma sarıldı, yumruk attı. Kendimi korumak için kafa attım. Polisler bizi ayırdı. Sonra yine bana saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korudum. Şikâyetçiyim” dedi.

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Hâkim Mehmet Kalkandelen ise özetle ifadesinde “Ona kabadayı hareketlerde bulunmasının kendisine yakışmadığını söyledim. O da bana ‘Sen çoban mısın, arabanı nasıl park ediyorsun benim aracımın arkasına’ dedi. Ben de ‘Çoban değilim, hak hukuk bilen bir insanım, hâkim olarak görev yapıyorum’ dedim. Bana doğru hamle yapacağı sırada kendimi korumak için onu engellemeye çalıştım ancak şahıs beni yere yatırdı ve 3 defa burun kısmıma gelecek şekilde darp eyleminde bulundu. Polisler gelmeseydi beni muhtemelen öldürecekti. Şikâyetçiyim” diye ifade verdi.

Gözaltına alınan Hökenek, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından tehdit ve kasten yaralama suçundan tutuklanma talebiyle Bakırköy 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği kasten yaralama suçundan Hökenek’in tutuklanmasına karar verdi.