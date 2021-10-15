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Hâkimden trafik magandasına indirim yok: Ders olsun

#Trafik Magandası#Hâkim#Ceza
Hâkimden trafik magandasına indirim yok: Ders olsun

Trafikte tartıştığı Arda İpek’i bıçakla yaralayan Mutlu Caner Yontarkol 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Utku Ercan kararı Yontarkol’un yüzüne okurken “Her trafik tartışmasında kavga, bıçaklama olursa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya bas, git. Bu da sana ve başkalarına ders olsun” dedi.

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İtalya’da gastronomi eğitimi alan Arda İpek (22) koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı başında İstanbul’daki ailesinin yanına döndü. 7 Mart 2020 günü arabasını Etiler’deki evlerinin otoparkına sokmaya çalışırken karşıdan gelen yolu da kısa süreli kapattı. Karşıdan gelen Mutlu Caner Yontarkol (49) otomobilinden indi, kendisini beklettiği için otomobilinin içindeki Arda İpek’i koltuk altından bıçakladı.

Hâkimden trafik magandasına indirim yok: Ders olsun

KORNAYA BAS, GİT

Olayın ardından tutuklanan Mutlu Caner Yontarkol 14 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yontarkol’a kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmayla karara bağlandı. Yontarkol son savunmasında, “Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı istiyorum. Bilmeden yaralanmaya sebep verdiğim için üzgünüm” dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Utku Ercan kararı Yontarkol’un yüzüne şöyle okudu: “Kasten yaralama suçundan alt sınırdan ayrılarak, üst sınırdan 6 yıl hapis cezasına çarptırdık. Pişmanlık içinde olduğunu düşünmüyoruz. Takdir indirimi yapmadık. Haksız tahrik indiriminden yararlanmanı uygun görmedik.

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Hâkimden trafik magandasına indirim yok: Ders olsun

Trafikte gerçekleşen bu tür durumlara karşı zaten katıyız. Her önüne gelen silahla işini hallederse bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya bas git. Umarım buna yeltenecek insanlara da ders olur, sana da ders olur.”

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#Trafik Magandası#Hâkim#Ceza

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